Rapina sul treno col machete: il palo catturato a Riccione VIDEO

Prima le minacce e la fuga in bagno. Poi i colpi di machete sulla porta e la rapina. La Polizia di Lecco ha completato le indagini sulla rapina con lesioni aggravate ai danni di un minorenne avvenuta il 6 luglio scorso sul treno Milano-Lecco, al termine della quale erano stati arrestati due cittadini centrafricani di 22 e 25 anni. Oltre ai due arresti in flagranza, sono stati assicurati alla giustizia anche altre due persone, un giovane straniero fermato il 25 luglio a Riccione e un altro individuato lo scorso 3 agosto. L’allarme era scattato quando un ragazzo, che si trovava a bordo del convoglio regionale, ha telefonato alla sala operativa della Questura di Lecco segnalando la presenza di un uomo armato di machete. Poco dopo, nella stazione ferroviaria di Olgiate Molgora dove nel frattempo era stato fatto fermare il treno, sono arrivati gli agenti della Polfer e i Carabinieri di Merate e Brivio. La vittima, un minorenne, aveva lesioni al volto. I proventi della rapina, un telefonino e un borsello, erano stati trovati addosso ai due stranieri. L’arma utilizzata per portare a termine il delitto, invece, è stata trovata dai poliziotti, occultata tra due sedili all’interno del treno. “Alla Polizia di Lecco, alla Polfer e ai Carabinieri va un sentito ringraziamento per il consueto prezioso lavoro svolto”, commentano gli assessori di regione Lombardia alla Sicurezza, Romano La Russa, e ai Trasporti, Franco Lucente. “L’auspicio è di non rivedere tra 15 giorni questi criminali in libertà, pronti a delinquere nuovamente. Il nostro obiettivo prioritario è garantire un servizio efficiente e sempre maggior sicurezza sui treni e nelle stazioni”.