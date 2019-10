Raffiche di vento, alberi caduti, strade della Riviera in tilt

RIMINI. Raffiche di vento e pioggia. Dalla notte scorsa il maltempo ha provocato importanti danni in riviera. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in diversi casi supportati dalle pattuglie dei comandi delle polizie municipali, per i tanti alberi caduti che hanno invaso le strade, provocando lunghe code sulle strade.

Complice anche l'utilizzo da parte di tutti delle automobili per gli spostamenti, il traffico è andato in tilt, in particolare nel centro storico di Rimini. In via Della Fiera un grosso albero caduto ha paralizzato in traffico proprio nell'ora di punta in cui tutti erano diretti al lavoro o alle scuole. Situazione simile anche a Torre Pedrera, come si vede nella foto di Centro Meteo Emilia Romagna. Tantissimi interventi dei vigili del fuoco nelle zone di Miramare e Rivazzurra dove sono stati sradicati diversi platani.

Il vento ha inoltre spezzato un grosso albero nella chiesa di Sant'Agostino a Rimini.