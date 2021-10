Raf e Tozzi in tour nei teatri: concerti a Bologna e Cesena

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme dal vivo. Partirà il 16 novembre dal Teatro dell’Aquila di Fermo il tour “Due – La nostra storia”. I due artisti che hanno fatto la storia della musica italiana si esibiranno nei teatri con capienza al 100 per cento. Il 24 novembre sono attesi all’Europauditorium di Bologna (recupero del 2 marzo e del 17 novembre 2020 e del 16 maggio 2021) e il 19 febbraio al Nuovo Teatro Carisport di Cesena (recupero del 7 marzo e del 12 novembre 2020 e dell’8 maggio e del 27 novembre 2021). Il pubblico avrà così la possibilità di tornare a vivere appieno tutte le emozioni di un concerto, grazie anche ai due repertori indimenticabili degli artisti, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta tutta da cantare! Non potranno infatti mancare i grandi successi, da “Gloria” a “Self Control” , da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80“, da “Infinito” a “Ti amo ” , ma anche “Ti pretendo ” , “Gli altri siamo noi” , “Il battito animale ” , “Immensamente” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare ” . I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Info:www.friendsandpartners.it.