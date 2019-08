Quintorigo in piazza San Francesco a Ravenna

RAVENNA. Saranno in Piazza San Francesco a Ravenna questa sera alle 21.30 i Quintorigo, in una tappa del tour che prende il nome dal loro album più recente: Opposites. Pubblicato lo scorso anno in cd e in edizione limitata in doppio vinile, questo disco è la somma di venticinque anni di attività dell’originale quartetto romagnolo, che ha inventato un nuovo modo di fare musica, usando strumenti classici e jazz (violino, violoncello, sax e contrabbasso) con un’attitudine rock, a tratti punk. La mancanza di una sezione ritmica è la loro caratteristica principale, che ne ha fatto un unicum nel panorama musicale italiano. Nati come quintetto con John De Leo alla voce, e lanciati sul mercato italiano da una produzione che li portò anche un paio di volte a Sanremo, oltre che nei maggiori festival italiani, si sono trasformati con una voce femminile (Luisa Cottifogli), poi senza più una voce fissa. Da molti anni, infatti, i Quintorigo sono in quattro, e si avvalgono di collaboratori funzionali ai diversi progetti. In Opposites Gianluca Nanni alla batteria e Alessio Vescillig alla voce, che saranno con loro sul palco a Ravenna. Il disco comprende dieci cover e dieci brani originali, tratti dai tanti progetti dedicati dalla band in passato a musicisti specifici (Duke Ellington, Charles Mingus, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Thelonious Monk, Oliver Nelson, Ornette Coleman, David Bowie, Rage Against The Machine), ma non è un’antologia.

I brani sono infatti risuonati e ripensati, per un lavoro che è la somma e l’evoluzione della storia del quartetto, realizzato tramite crowdfunding allo scopo di mantenerne completo controllo e libertà. All’incisione ha partecipato anche, in qualità di ospite d’eccezione, il grande trombettista Enrico Rava, decano e pilastro del jazz italiano. Riguardo la trasposizione dal vivo, che la band porta in tour da tempo, il sassofonista Valentino Bianchi dice: «Ripropone nella sua interezza il doppio album, col valore aggiunto di liberi spazi di improvvisazione, e l’impatto energico ed emozionante tipico della band dal vivo». Prima dei Quintorigo si esibirà il giovane cantautore ravennate Alex Ferro, che sta lavorando al primo album, dopo aver pubblicato due singoli supportati da videoclip che stanno avendo buon riscontro in rete: Pacco e Fino a far mattina. Il suo stile è un pop rock che guarda al rock americano degli anni ’90, cantato in italiano. Si esibirà con la band con cui sta lavorando in sala d’incisione.

Ingresso gratuito.