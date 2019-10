RAVENNA. Due pusher arrestati a Ravenna dai carabinieri venerdì sera. I militari del Radiomobile durante i controlli in Zona Gulli, hanno individuato un 26enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, che confabulava con un ragazzo italiano. Alla vista della pattuglia l’uomo ha cercato di defilarsi ma bloccato è stato sorpreso con 16 dosi di marijuana destinate allo spaccio. I colleghi di via Alberoni invece dopo un prolungato pedinamento di un 61enne serbo, noto poiché implicato in passato in vicende di spaccio di stupefacente, nei pressi di un esercizio commerciale di Porto Fuori hanno registrato un scambio tra il soggetto e un giovane operaio. Intervenuti immediatamente i militari hanno così recuperato la dose di cocaina oggetto dello scambio.

