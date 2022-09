“Puliamo il mondo per la pace”: le iniziative di Cesena, Faenza e Ravenna

Il 30 settembre e l’1-2 ottobre torna in tutta la Penisola l’appuntamento con la campagna di volontariato ambientale organizzata di Legambiente per ripulire strade, aree verdi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati In questa trentesima edizione, Legambiente tornerà anche a denunciare il problema dei rifiuti abbandonati che non risparmia neanche i parchi urbani. A parlar chiaro i dati della nuova indagine park litter 2022: sono 31.961 rifiuti raccolti e catalogati da 697 volontari di volontari di Legambiente nei 66 transetti eseguiti in 56 parchi urbani di 28 città, circa 5 rifiuti ogni metro quadrato monitorato. A farla da padrone i mozziconi di sigarette che rappresentano il 42,2% dei rifiuti raccolti (13.483 su 31.961 totali), seguiti da tappi di bottiglia o di barattoli e linguette lattine (3.005 pezzi trovati pari al 9,4% del totale), pezzi non identificabili di carta (2.575, l’8,1%), pezzi non identificabili di plastica (1.838, il 5,8%), bottiglia di vetro e pezzi di bottiglie (1.710, il 5,4%), e sacchetti di patatine e dolciumi e caramelle (1.009, il 3,2%). Per quanto riguarda i DPI (dispositivo di protezione individuale), le mascherine sono state ritrovate in 25 dei 56 parchi monitorati (44,6% dei parchi) mentre i guanti in 7 dei 56 parchi (12,5% dei parchi). La maggior parte dei rifiuti rinvenuti, oltre alla categoria dei rifiuti da fumo, sono riconducibili a quella dei prodotti “usa e getta” e quelle degli “imballaggi” che rappresentano rispettivamente il 21% (6.622 pezzi) e il 26% del totale (con 8.189 pezzi).

Gli appuntamenti in Romagna

PROVINCIA DI FORLI’ CESENA

Cesena

Sabato 1 ottobre – orari vari

Pulizie di quartiere durante tutta la giornata

Per maggiori informazioni: Francesco Occhipinti, presidente Circolo Forlì-Cesena – num. 333 695 4235 – mail. legambienteforlicesena@gmail.com

PROVINCIA DI RAVENNA

Faenza

Domenica 2 ottobre 2022 ore 9:00 – 13:00

Pulizia sui due lati pedonali del viale dello Stradone

Ritrovo Viale Stradone – Faenza, 48018 RA

Per maggiori informazioni: massimo.sangiorgis@gmail.com

Ravenna

Venerdì 30 settembre 2022 ore 17:30

Cittattiva/Giardini Speyer, Via Giosué Carducci 16

A seguire alle ore 19 laboratori per bambini a cura di Lucertola Ludens

