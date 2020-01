Protezione e comfort con la tuta Alpinestars Racing Absolute

Alpinestars continua a stupire. È di pochi giorni fa la presentazione di Tech-Air 5.0, la nuova versione dell’airbag per motociclisti dell’azienda veneta che offre una protezione pari a 18 paraschiena. In vendita da marzo, Tech-Air 5.0 è completamente autonomo e non richiede quindi l’associazione con una giacca o una tuta Alpinestars. Può essere indossato sotto giacche in tessuto, giubbotti di pelle (a condizione di avere almeno 4 cm di spazio) o capi compatibili con il sistema Tech-Air.

La notizia giunge a pochi mesi dal lancio della nuova collezione. Una delle novità è la tuta Alpinestars Racing Absolute: sviluppata sulla base dell’esperienza nel Mondiale MotoGP, è compatibile con il sistema Tech-Air.

Grazie a materiali selezionati, Alpinestars Racing Absolute assicura leggerezza, flessibilità, traspirabilità e un’elevata protezione da abrasione e strappi. È realizzata in pelle di canguro e dotata di rivestimenti in fibra aramidica nelle zone maggiormente soggette all’abrasione, ovvero su spalle, ginocchia, gomiti, avambracci, nella zona della seduta e ai lati della schiena.

Alle novità s’aggiungono i guanti GP Pro R3 e gli stivali SMX Plus v2. Testati nei circuiti di MotoGP e Superbike, i GP Pro R3 si distinguono per la sagoma ergonomica e sono pensati per eccellere sul piano delle prestazioni, del comfort e della sicurezza. Dispongono di protezioni Alpinestars Dynamic Friction Shield e rivestimenti in aramide.

Gli stivali SMX Plus v2 coniugano funzionalità e protezione all’interno di un design sportivo ed elegante. La tomaia è rinforzata da una struttura in polimeri e il sistema Multi-Link Control è progettato per evitare torsioni della caviglia, senza compromettere la libertà di movimento del piede.

