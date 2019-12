Come progettare l’arredamento per ufficio grazie a Castellani Shop

È il luogo in cui ogni giorno trascorriamo ore e ore di intenso lavoro, progettarne gli spazi è una necessità, oltre che un piacere per chi riesce a trovare una soluzione efficiente. L’arredamento per uffici risponde all’esigenza di ottimizzare i processi produttivi e fornire comfort mentre si è impegnati in delicate e intense attività professionali.

In ufficio la funzionalità è un principio cardine che deve ritrovarsi nell’organizzazione globale e alla base della selezione di ogni elemento d’arredo. La scrivania è uno dei componenti irrinunciabili, è l’anima di qualunque luogo di lavoro.

Va individuato un modello che sappia accogliere, senza difficoltà, tutti gli oggetti che sono utili nel corso delle attività. Una prima distinzione da valutare riguarda i prodotti direzionali e le scrivanie per contesti operativi. La scrivania giusta dovrà tenere conto dello stile degli altri elementi d’arredo, la coerenza può decidere il design complessivo, i materiali e le finiture.

Mai trascurare lo spazio. Cosa andrà collocato sulla scrivania? Di solito PC, monitor e altri dispositivi correlati: cellulare, stampante, cuffie/auricolari, eccetera. Il prodotto dovrà avere una superficie sufficiente rispetto alle necessità lavorative, senza per questo pregiudicare l’ergonomia del progetto d’arredo. Quando lo spazio è piuttosto limitato, è utile il ricorso a sistemi modulari.

Della scrivania va appurata inoltre la stabilità, da commisurare al carico che dovrà sostenere. In base al contesto, potrebbero rivelarsi vantaggiose delle cassettiere e la presenza di mensole, implementate direttamente sulla scrivania o applicate nelle pareti perimetrali.

Certe scrivanie dispongono di piani estendibili, indicati per chi potrebbe avere improvvisamente bisogno di maggiore spazio. Oltre che sulla scrivania, va riposta attenzione anche sull’acquisto della sedia da ufficio. È essenziale che sia regolabile sia in altezza che nello schienale.

Le ruote sono un ulteriore requisito, durante le ore di lavoro capita di compiere piccoli spostamenti per raggiungere oggetti e altri materiali. Perché sia davvero confortevole, dovrà poi avvalersi di braccioli regolabili, da sistemare a seconda dell’altezza della scrivania.

Se la documentazione cartacea rappresenta ancora una componente rilevante della propria attività, conviene predisporre spazi adeguati a collocarvi armadi e schedari.

