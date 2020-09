Preso dalla polizia a Cesena il ladro delle mance

Aveva rubato, ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale, la cassetta con all’interno 50 euro di mance in spiccioli. È stato trovato, identificato e denunciato dagli uomini del Commissariato di polizia di Cesena. A lanciare l’allarme a tutti i commercianti del centro era stata la proprietà del Bar “AmoR” di piazza della Libertà. Che aveva pubblicato sui social network anche i fotogrammi del ladro in azione per mettere in guardia tutti i colleghi negozianti del centro storico. T.D. 60enne italiano, residente a Ruvo di Puglia ma di fatto senza fissa dimora, è stato segnalato al 113 proprio da un commerciante del centro che aveva raccolto l’sos. Fermato in centro, in Commissariato il volto dell’uomo è stato raffrontato alle immagini della video sorveglianza del bar. Addosso aveva ancora il salvadanaio rubato. In futuro dovrà rispondere al giudice di furto aggravato.