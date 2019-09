A Premilcuore vendesi casa cantoniera con vista sulla Grotta urlante

PREMILCUORE. L’appalto a prima vista può anche passare inosservato per chi non è interessato ad una casa nell’alto Appennino forlivese. È la vendita di una delle tante Case Cantoniere di proprietà della Provincia nel comune di Premilcuore, in località Giumella. Ma proprio la vista che si può avere dal balcone è stupefacente perché si affaccia sul ponte romano in sasso che sovrasta la Grotta Urlante, meta sempre più gettonata con diecimila presenze annue, per la balneazione fluviale. La località che, secondo l’autorevole Financial Times, si colloca nella top italiana per suggestione e panorama nell’ambito dei luoghi su cui fare il bagno. È la seconda asta che viene bandita per la Casa Cantoniera di Giumella, la prima a primavera del 2018 con un importo base di 120mila euro ed offerte da presentare entro giugno dello stesso anno era andata deserta. Adesso viene riproposta l’offerta per i 7 vani e messo dell’edificio strutturato su due piani, categoria A3, che si trova due chilometri sopra il centro storico di Premilcuore in direzione Firenze lungo la provinciale 3 del Rabbi con un pezzo più basso, 108mila euro come base. La Casa di Giumella viene posta in vendita come il primo di due lotti, l’altro riguarda un’altra Cantoniera situata a Vitignano, in comune di Meldola, offerta al prezzo base di 97mila 200 euro. Per presentare le offerte per i due immobili c’è tempo fino al 19 novembre.

