Premilcuore, salvati durante l'escursione

Erano partiti da Bologna per fare un’escursione sul sentiero 320 in località Premilcuore. Si tratta di una bella passeggiata. Questo sentiero CAI parte da Premilcuore e corre ad anello lungo il crinale e ti riporta al punto di partenza e si sviluppa per circa 34 km. Attrezzati, con abbigliamento e scarpe idonee, sono partiti nella tarda mattinata, ma hanno commesso una leggerezza, non hanno controllato l’evoluzione meteo. Giunti in zona Monte Finestrone, a quota 1100 m sono stati colti da una violentissima grandinata. Impauriti, dalle condizioni meteo molto severe, hanno trovato riparo nei pressi di una legnaia, e qui hanno chiesto aiuto al 112.

Erano circa le 17,30, quando è scattato l’allarme. La squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, attivata dai Carabinieri, si è diretta immediatamente nella zona indicata. Nel frattempo i dispersi venivano contattati telefonicamente dal Capo Squadra che li guidava verso il sentiero 317, questo per accelerare i tempi. I tecnici, quando giungono nei pressi del M. Finestrone ancora imperversava il temporale. Le due persone, un uomo di 56 anni residente a Bologna e una di 19 anni residente in provincia di Bologna, sono state individuate intorno alle 18,45.

Bagnati impauriti ma illesi, sono stati accompagnati dal personale Soccorso Alpino alla loro autovettura. Presente sul posto anche personale dell’Arma.