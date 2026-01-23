Strada provinciale Predappio-Rocca San Casciano: via ai lavori

Lunedì 26 gennaio partirà il cantiere relativo ai lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della SP 47 “Predappio - Rocca San Casciano”, strada provinciale che attraversa i Comuni di Predappio e Rocca San Casciano, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione di maggio 2023.

L’intervento, del valore complessivo di 5.000.000 di euro è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1A.

Il progetto prevede diciotto punti di intervento lungo la SP 47 dal km 4+100 al km 19+200 di cui dodici nel Comune di Predappio e sei nel Comune di Rocca San Casciano.

Per la sistemazione dei diversi movimenti franosi sono previste, in relazione al dissesto da sistemare, opere strutturali con l’esecuzione di pali trivellati, l’inserimento di reti corticali per la protezione di scarpate, la realizzazione di palificate in legno, l’esecuzione di opere di regimazione idraulica delle acque, il ripristino della carreggiata stradale e la posa di barriere di sicurezza.

La strada rimane interrotta nella zona di Monte Colombo a causa di grandi dissesti che non sono sistemabili con le risorse economiche a disposizione.

L’impresa esecutrice HYDROGEO S.r.l. lunedì prossimo inizierà i lavori sul versante di Predappio partendo dagli interventi posti dal km 4+600 al km 5+900, con chiusura della strada e istituzione della viabilità alternativa sulla Via Vicinale Barberino. I restanti interventi saranno gestiti con sensi unici alternati.