Ruba un’auto a Faenza e poi fa razzia nelle case di Tontola di Predappio: 44enne in carcere

Lunedì scorso, 6 ottobre, i carabinieri di Meldola, hanno arrestato un 44enne marocchino, ritenuto presunto responsabile di “furti in abitazione” e “furto di autovettura”.

Nella notte di lunedì i Carabinieri, a seguito di segnalazione pervenuta alla centrale di un furto di autovettura avvenuto il giorno precedente a Faenza, hanno individuato il veicolo rubato, in prossimità di un’area residenziale della frazione Tontola di Predappio.

A seguito del rinvenimento del veicolo i Carabinieri, ritenendo la situazione sospetta, si sono inizialmente appostati in posizione defilata tenendo sotto controllo il mezzo e da tale posizione, poco dopo, hanno potuto notare un uomo, che portava con sé diversi oggetti/suppellettili, scendere le scale di un’abitazione vicina ed avviarsi all’autovettura oggetto di furto per riporvi all’interno ciò che aveva in mano. A questo punto i militari hanno bloccato e controllato l’uomo, procedendo alla sua identificazione e accertando che si trattava di un marocchino con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nella circostanza i Carabinieri hanno contattato il proprietario dell’abitazione, dalla quale avevano visto uscire l’uomo e hanno constatato che qualcuno si era introdotto all’interno, con alcuni ambienti messi a soqquadro e da cui erano stati asportati gli oggetti trovati in possesso della persona fermata, riconosciuti dal proprietario. Dagli ulteriori controlli, inoltre, il marocchino è stato trovato in possesso delle chiavi del veicolo oggetto di furto, di cui sosteneva essere proprietario, ed al cui interno veniva rinvenuta ulteriore merce di cui l’uomo non era in grado di giustificare la provenienza.

Accompagnato presso la locale caserma Carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti e procedere nei suoi confronti, qui (era già prima mattina) si è poi presentata una donna del luogo denunciando di essere stata vittima di un furto nei pressi della sua abitazione, avvenuto quella stessa notte ed in cui l’autore si era introdotto nell’area recintata di casa e, dopo aver forzato la portiera della propria autovettura, aveva asportato dall’interno dell’abitacolo un materassino, occhiali da sole, del vestiario e un mazzo di chiavi di casa, che corrispondevano con gli oggetti rinvenuti nell’auto in uso al responsabile dei furti e che venivano riconosciuti dalla donna come di sua proprietà.

Dall’intera ricostruzione degli eventi, anche quelli avvenuti il giorno precedente a Faenza, si è accertato che il 44enne aveva perpetrato il furto del veicolo parcheggiato all’interno dell’azienda sede di lavoro del proprietario e con il quale, la notte successiva, si era recato nella frazione di Tontola di Predappio per continuare nelle razzie in diverse abitazioni e relative pertinenze, dove è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile di Meldola.

Al termine delle formalità l’uomo è stato arrestato, mentre l’autovettura e l’intera refurtiva restituita ai legittimi proprietari. Successivamente l’arrestato è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella mattinata odierna e nel corso della quale il Giudice competente ha convalidato l’arresto e confermato, a suo carico, la custodia in carcere.