“Prendiamo il ciao e andiamo da Predappio a Roma”: il sogno di 11 amici diventa realtà

Undici appassionati motociclisti predappiesi hanno compiuto il percorso fino a Roma a bordo dei mitici motorini Ciao. Un cinquantino di cilindrata a presa diretta commercializzato dalla Piaggio negli anni fra il 1967 e il 2006 che è stato l’antesignano degli scooter ed è diventato il mezzo di questa impresa. In tre giorni hanno compiuto l’itinerario fino alla Capitale per un totale di 400 chilometri. «L’idea ci è venuta quasi per scherzo una sera durante una cena fra amici – racconta Giorgio Biserni che se ne intende, essendo il patron della Mototagliatella. Così ci siano attivati per reperirli, rimetterli in sesto cambiando gomme e facendo la manutenzione. Quindi il via attraverso due tappe di avvicinamento, la prima da Predappio ad Arezzo quindi fino al Lago di Bolsena e l’ultima, lungo la Cassia, passando da Viterbo. Al seguito avevamo un pulmino con bagagli e attrezzatura da meccanico ma i problemi sono stati molto contenuti solo una candela e una cinghia». Il ritorno però è stato effettuato caricando i Ciao su un pulmino appositamente allestito.