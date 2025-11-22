Predappio, viola il divieto di avvicinamento alla casa dei familiari: 36enne arrestato

Nella serata di lunedì 17 novembre, i carabinieri di Predappio hanno arrestato un 36enne, presunto responsabile della violazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alle persone offese”, disposta a seguito di una serie di maltrattamenti nei confronti di alcuni familiari.

L’uomo, che su disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari di Forlì, era già stato sottoposto da alcuni mesi alla misura cautelare dell’allontanamento, con divieto di avvicinamento ai suoi familiari e con l’aggiunta del braccialetto elettronico - nella tarda serata del 17 dopo un’improvvisa disattivazione del braccialetto elettronico (che aveva fatto scattare l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri) veniva sorpreso dai militari che, prontamente intervenuti nella frazione di residenza dei familiari, lo bloccavano mentre discuteva animatamente.

In relazione alla violazione della misura cui era sottoposto l’uomo, a conclusione delle formalità di rito, è stato arrestato e, su indicazione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la casa circondariale di Forlì. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari.