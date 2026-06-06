Predappio una camminata in ricordo di Lorenzo Facibeni

Nel cartellone di eventi “Predappio Vive l’Estate 2026”, accanto alla programmazione messa a punto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Culturale “Teatro delle Forchette” APS, sono comprese diverse iniziative promosse dalle associazioni del territorio. Tra queste ultime è inclusa la camminata “In ricordo di un amico”, in programma domenica 7 giugno. L’iniziativa, organizzata dal Cral dei Vigili del Fuoco con il patrocinio del Comune di Predappio e in collaborazione con numerose altre realtà, vuole mantenere vivo il ricordo di Lorenzo Facibeni, vigile del fuoco ed ex consigliere comunale venuto a mancare nel 2020 a causa del Covid-19.

Il luogo di ritrovo è la parrocchia di Sant’Antonio, dove si potranno effettuare le iscrizioni dalle ore 8.30; alle 9.30 è prevista la partenza. Due sono i percorsi che sarà possibile affrontare: uno lungo da 15 km e uno più breve da 9 km. L’escursione seguirà il “Sentiero Speranza”, un itinerario escursionistico dedicato a Lorenzo Facibeni. Alle 12 si svolgerà il pranzo. I pacchi gara saranno consegnati fino ad esaurimento. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.