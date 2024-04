Un centinaio di nostalgici provenienti da tutta Italia hanno celebrato questa mattina a Predappio il 79esimo anniversario della morte di Benito Mussolini. In corteo, vestiti rigorosamente in nero, hanno sfilato da piazza Sant’Antonio fino al cimitero. In testa al corteo i vessilli dell’Associazione nazionale Arditi d’Italia e un lungo drappo con la bandiera italiana sorretto dai manifestanti.