Predappio, tutti gli eventi del Natale 2025

A Predappio e nelle sue frazioni sta per accendersi l’atmosfera del Natale, con tante occasioni di intrattenimento per tutta la famiglia. Con la festa dell’Immacolata Concezione, che segna l’inizio del periodo natalizio, Piazza Garibaldi, a Predappio, cambierà volto con l’arrivo della pista di pattinaggio su ghiaccio. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, ci si potrà divertire a volteggiare con i pattini ogni giorno dalle 14.00 alle 19.00. Sempre lunedì 8 dicembre, nella stessa fascia oraria, è in programma un viaggio tra i giochi di legno della tradizione, grazie all’Associazione Nonno Banter 57 APS. E come non lasciarsi trascinare anche dalla meraviglia dello spettacolo comico e poetico “Santa Clown”? La giornata inaugurale vedrà approdare in piazza Garibaldi Babbo Natale, pronto ad incontrare i più piccoli e a raccogliere le loro lettere. A coccolare i presenti con una merenda gustosa penseranno il Gruppo Sportivo San Savino con la piada fritta, l’Associazione Viale-Pescaccia (con bevande calde e fredde) e gli Scout ragazzi, con una proposta di dolci per tutti.

Domenica 14 dicembre ci saranno nuove occasioni per immergersi nella magia del Natale, dalle 14 alle 19: oltre alla presenza di Babbo Natale, che attenderà a braccia aperte la consegna delle lettere, il pomeriggio si tingerà di meraviglia con il Trenino e con uno spettacolo di magia per bambini. Immancabili anche alcune proposte culinarie che solleticano il palato, come la piada fritta messa a disposizione dall’Azione Cattolica, le bevande calde e fredde dell’Associazione Viale-Pescaccia e i dolci degli Scout ragazzi. Avvicinandosi al Natale, il successivo appuntamento in Piazza Garibaldi è fissato per domenica 21 dicembre, dalle 11.30 alle 19. Il programma della giornata ha in serbo “Pompieropoli”, il camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco per bambini e ragazzi, e lo spettacolo “Selene – Fuoco e magia”. Questa sarà anche l’ultima occasione utile per consegnare le lettere a Babbo Natale. Per quel che riguarda il food and drink, l’Associazione Viale-Pescaccia e gli Scout ragazzi si incaricheranno rispettivamente dei beveraggi e dei dolci, mentre l’associazione Sporting Predappio Over 35 preparerà polenta a pranzo, anche da asporto.

Predappio saluterà il 2025 con un pomeriggio all’insegna della gioia di stare insieme, domenica 28 dicembre (ore 14-19). E quale miglior modo per godersi la socialità delle feste se non con le bevande calde e fredde dell’Associazione Viale-Pescaccia e con i dolci degli Scout ragazzi? A “portare via le feste” sarà l’ultimo tradizionale evento del palinsesto, ovvero la “Befana di Predappio”, martedì 6 gennaio 2026, dalle 14 alle 19. Oltre agli immancabili drink dell’Associazione Viale-Pescaccia, questa volta sarà il Gruppo Befanotti a proporre ai presenti polenta e vin brulé.