Predappio, tutti gli eventi del Natale 2025

Predappio
  • 06 dicembre 2025
Predappio, tutti gli eventi del Natale 2025

A Predappio e nelle sue frazioni sta per accendersi l’atmosfera del Natale, con tante occasioni di intrattenimento per tutta la famiglia. Con la festa dell’Immacolata Concezione, che segna l’inizio del periodo natalizio, Piazza Garibaldi, a Predappio, cambierà volto con l’arrivo della pista di pattinaggio su ghiaccio. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, ci si potrà divertire a volteggiare con i pattini ogni giorno dalle 14.00 alle 19.00. Sempre lunedì 8 dicembre, nella stessa fascia oraria, è in programma un viaggio tra i giochi di legno della tradizione, grazie all’Associazione Nonno Banter 57 APS. E come non lasciarsi trascinare anche dalla meraviglia dello spettacolo comico e poetico “Santa Clown”? La giornata inaugurale vedrà approdare in piazza Garibaldi Babbo Natale, pronto ad incontrare i più piccoli e a raccogliere le loro lettere. A coccolare i presenti con una merenda gustosa penseranno il Gruppo Sportivo San Savino con la piada fritta, l’Associazione Viale-Pescaccia (con bevande calde e fredde) e gli Scout ragazzi, con una proposta di dolci per tutti.

Domenica 14 dicembre ci saranno nuove occasioni per immergersi nella magia del Natale, dalle 14 alle 19: oltre alla presenza di Babbo Natale, che attenderà a braccia aperte la consegna delle lettere, il pomeriggio si tingerà di meraviglia con il Trenino e con uno spettacolo di magia per bambini. Immancabili anche alcune proposte culinarie che solleticano il palato, come la piada fritta messa a disposizione dall’Azione Cattolica, le bevande calde e fredde dell’Associazione Viale-Pescaccia e i dolci degli Scout ragazzi. Avvicinandosi al Natale, il successivo appuntamento in Piazza Garibaldi è fissato per domenica 21 dicembre, dalle 11.30 alle 19. Il programma della giornata ha in serbo “Pompieropoli”, il camp dimostrativo dell’attività dei Vigili del Fuoco per bambini e ragazzi, e lo spettacolo “Selene – Fuoco e magia”. Questa sarà anche l’ultima occasione utile per consegnare le lettere a Babbo Natale. Per quel che riguarda il food and drink, l’Associazione Viale-Pescaccia e gli Scout ragazzi si incaricheranno rispettivamente dei beveraggi e dei dolci, mentre l’associazione Sporting Predappio Over 35 preparerà polenta a pranzo, anche da asporto.

Predappio saluterà il 2025 con un pomeriggio all’insegna della gioia di stare insieme, domenica 28 dicembre (ore 14-19). E quale miglior modo per godersi la socialità delle feste se non con le bevande calde e fredde dell’Associazione Viale-Pescaccia e con i dolci degli Scout ragazzi? A “portare via le feste” sarà l’ultimo tradizionale evento del palinsesto, ovvero la “Befana di Predappio”, martedì 6 gennaio 2026, dalle 14 alle 19. Oltre agli immancabili drink dell’Associazione Viale-Pescaccia, questa volta sarà il Gruppo Befanotti a proporre ai presenti polenta e vin brulé.

Gli eventi nel territorio

In aggiunta al palinsesto messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Predappio, la vivacità delle realtà associative del territorio è già in fermento per l’animazione di una pluralità di eventi nella cittadina e nelle frazioni. Si parte martedì 13 dicembre con il “Christmas party” dell’Avis Comunale di Predappio, alla parrocchia di Sant’Antonio (dalle ore 19.00). In quest’occasione, si terrà la consegna delle borse di studio del bando rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado diplomati nell’anno scolastico 2024/2025, oltre ad un momento conviviale e ludico con polenta e tombola.

Ben quattro saranno invece gli appuntamenti promossi dalla Pro Loco di Fiumana: mercoledì 14 dicembre, pranzo sotto la Luna; domenica 18, piada fritta (dalle 18.00) e spettacolo per bambini (ore 19.30); ancora panzerotti venerdì 30 dicembre e pranzo con i Befanotti il 6 gennaio.

Babbo Natale farà tappa anche a Predappio Alta: il suo arrivo è atteso sabato 20 dicembre, dalle 15 in avanti, in Piazza Cavour. Seguirà lo show di Larry the Grinch. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Predappio Alta. Stessa giornata, ma diversa frazione, per aprire il cuore alle musiche delle feste: sempre il 20 dicembre, alla parrocchia di Santa Maria Assunta, a Fiumana, è infatti in programma il “Concerto di Natale” (ore 20).

Ci si avvierà a festeggiare la fine dell’anno a Tontola, dove l’Associazione “Amici di Alfredo” animerà una tombola, sabato 27 dicembre alle 20.30, nei locali del teatro parrocchiale. Per accogliere in allegria il 2026, il Comitato per gli anziani di Predappio si ritroverà mercoledì 31 dicembre, alla parrocchia di San Cassiano, per il cenone di Capodanno, la tombola e un brindisi di mezzanotte.

Il nuovo anno sarà inaugurato da due appuntamenti che celebrano l’Epifania: il primo, a cura dell’Associazione “Amici di Alfredo”, è la “Befana vicino al falò” in programma lunedì 5 gennaio”, in via Daolio, a Tontola. L’ultimo momento di festa, insieme ai Befanotti, sarà quello di martedì 6 gennaio, dalle 14.30, all’Agorà di Marsignano (Via San Giovanni in Volpinara). L’appuntamento è promosso dal Gruppo Famiglie Marsignano.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui