Predappio, tratta male il suo cavallo: scatta la multa di 3.100 euro

I Carabinieri Forestale del Nucleo di Predappio hanno accertato la presenza di un cavallo detenuto nella golena del fiume Rabbi (agro del comune di Premilcuore) senza alcun adeguato riparo, tra l’altro in evidente stato di dimagrimento e difficoltà nella deambulazione.

L’animale, anche affetto da “laminite cronica”, era detenuto senza la concessione in un’area del Demanio Idrico Regionale. Per tali ragioni i militari provvedevano immediatamente a contattare il medico Veterinario dell’Ausl competente, al fine di svolgere accertamenti più approfonditi inerenti la salute ed il benessere dell’animale. Veniva pertanto disposto il ricovero in un luogo idoneo. Al custode dell’animale venivano comminate alcune sanzioni amministrative (per non aver adottato misure adeguate a garantire il benessere animale e per aver utilizzato un’area del demanio idrico in assenza di titolo autorizzativo) per un importo complessivo di circa 3.100 euro.

Continueranno in questi giorni le azioni programmate dal Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-Cesena al fine di vigilare sull’adeguato stato di benessere degli animali.