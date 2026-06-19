Predappio, tragico incidente: chi era la donna che ha perso la vita in moto

È morta sbalzata dalla moto sulla quale si trovava insieme al compagno. Sono finiti in un piccolo dirupo, 3-4 metri sotto il livello stradale, a ridosso del fiume Rabbi. Inutili i tentativi di soccorso: Elisa Frassineti, 45enne, è deceduta sul colpo, mentre il centauro 46enne che era alla guida è stato portato in ospedale con ferite di media gravità. È il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla strada provinciale 3 del Rabbi, in località Trivella di Predappio

La coppia era in sella a una moto Ktm Super Adventure e procedeva verso Predappio. All’altezza del podere di un’azienda vitivinicola il conducente ha perso il controllo, probabilmente spaventato dal fatto che un trattore, che aveva agganciato il macchinario per fare le balle nei campi di grano, si fosse avvicinato alla strada. Senza invaderla, tuttavia: il guidatore del mezzo agricolo, un 25enne, non aveva nemmeno iniziato la manovra per immettersi sulla provinciale e le ruote erano ancora perpendicolari alla carreggiata. Al motociclista è bastato probabilmente vederlo con la coda dell’occhio per avere uno scatto e sterzare verso la sinistra della carreggiata, invadendo la corsia opposta e finendo fuori strada nel dirupo. La dinamica esatta dovrà comunque essere ricostruita dai carabinieri intervenuti per i rilievi di legge. Rimane il fatto che la moto con a bordo i due ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata. Se l’uomo, 46enne, ha riportato ferite di media gravità ed è stato caricato sull’elicottero di Romagna Soccorso, fatali sono state le conseguenze per la donna. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La strada provinciale 3 è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere prima i soccorsi e poi i rilievi, con conseguenti disagi per chi doveva percorrerla.