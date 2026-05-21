Predappio, torna la Mototagliatella

Torna il rombo dei motori per la 31ª edizione della Mototagliatella. Da domani a domenica sarà un brulicare di centauri lungo la valle del Rabbi considerato che la novità più consistente dell’edizione 2026 riguarda proprio il classico percorso della domenica che non si snoderà verso Rocca della Caminate e la valle del Bidente ma risalendo la tortuosa ma spettacolare (per i motori) Sp3 in direzione Premilcuore.

La novità

«Partiremo da Predappio a metà mattina – spiega Giorgio Biserni, patron della manifestazione – per arrivare all’area feste di Premilcuore con un migliaio di moto, dove la Pro loco offrirà il buffet per poi rientrare per l’abbuffata finale in piazza Garibaldi snodo centrale della Mototagliatella che anche in considerazione delle favorevoli previsioni meteo promette un consistente afflusso, con 6mila moto previste in arrivo, durante le tre giornate. Ricorderemo anche un organizzatore della manifestazione Roberto Gregori detto Tapiro, deceduto da poco a 60 anni, con una speciale effigie sulle t-shirt ed un grande striscione».

Il programma

Nata nel 1995 ad opera di un gruppo costituito nel Motoclub Predappio il raduno rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile per centauri di tutt’Italia. Il ricco programma di intrattenimento inizierà domani con il concerto serale dei Wiskey Wiwes ma il clou è in programma sabato sera con il tributo a Vasco Rossi da parte della band Asilo Republic mentre a completare l’offerta anche Radio Studio Delta e Roxy Vocalist. Dalla prima edizione della Mototagliatella non manca mai l’entusiasmo e la passione degli organizzatori che abbinano sapientemente, a motori e musica, anche una ricca offerta gastronomica. «Sono pronti – aggiunge Biserni – 7 quintali di tagliatelle condite da 6 di ragù preparati in 8 pentoloni dalle mamme degli Scout di San Cassiano. Poi avremo tremila piadine romagnole, 3 quintali di patate fritte, innaffiate da 500 litri di Sangiovese e 70 fusti di birra da 30 litri ciascuno. Il report degli anni scorsi parte da 5mila pasti allo stand a cui vanno aggiunti quelli dei food truck ma occorre considerare che di questa invasione di moto ne beneficia tutta la vallata con molti ristoranti che per l’occasione fanno anche i doppi turni alle 12 ed alle 14».

Per l’alloggio è disponibile anche un campeggio con docce e servizi igienici mentre il ricavato della manifestazione, detratte le spese, viene sempre devoluto in beneficenza ad associazioni del territorio.