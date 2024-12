Predappio, terminati i lavori alla palestra della scuola “A. Zoli”

Sono terminati i lavori alla palestra annessa alla scuola primaria “A. Zoli” di Via IV Novembre, a Predappio, per un importo di 145.000 euro, di cui 100.000 euro finanziati dal Gal nell’ambito del programma di Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna “Sostegno dello sviluppo locale leader”.

“L’intervento – spiega il sindaco di Predappio, Roberto Canali – ha previsto il restauro dei prospetti e il rifacimento del marciapiede perimetrale ed è stato realizzato dalla ditta ‘Natura Verde’ di Predappio, che ringraziamo per l’attenzione e la cura avuta nell’intervenire su un bene di valore storico, tutelato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini”.

Si completa così il programma di riqualificazione della palestra, che ha comportato negli ultimi anni, in un’ottica di efficientamento energetico dell’immobile, la coibentazione della copertura e la sostituzione degli infissi esterni e dei corpi illuminati. “C’è soddisfazione – commenta ancora il sindaco Canali – per aver completato un tassello nel recupero degli edifici storici di Predappio. Il percorso intrapreso con impegno dalla nostra Amministrazione continuerà con il restauro della Scalea che porta a Palazzo Varano, grazie al finanziamento di 970.000 euro del Ministero delle Infrastrutture, e con i lavori già appaltati per 150.000 euro sull’ex Asilo Santa Rosa. Per questa struttura – ed è notizia di pochi giorni fa – ci è stato concesso dalla Regione Emilia Romagna, nell’ambito del bando ‘Investimenti non produttivi nelle aree rurali’, un finanziamento di circa 350.000 euro”.