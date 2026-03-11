Predappio, si è dimesso l’assessore Lorenzo Lotti

A Predappio il sindaco Roberto Canali comunica che l’assessore Lorenzo Lotti ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo ruolo all’interno dell’Amministrazione comunale di Predappio. Alla base della decisione, motivazioni e impegni di natura lavorativa che ne hanno fortemente ridotto la disponibilità di tempo per lo svolgimento dell’attività amministrativa.

Il sindaco e i colleghi della Giunta comunale ringraziano Lorenzo per l’impegno profuso e per il senso di disponibilità e responsabilità dimostrato nello svolgimento del ruolo ricoperto in questi sette anni. Lotti continuerà il suo impegno istituzionale al servizio della comunità come consigliere comunale, al fine di poter supportare il progetto che lo ha visto in prima linea sin dal 2019.

Queste le parole contenute nella nota all’indirizzo del sindaco: “Negli ultimi mesi la mia attività lavorativa ha avuto una crescita molto importante. Lavorare nel mondo dello sport e della corsa è per me motivo di grande soddisfazione. Allo stesso tempo, però, è un’attività che mi porta a essere spesso fuori nei fine settimana e a viaggiare con grande frequenza in diverse parti del mondo; in un primo momento pensavo si trattasse di una fase temporanea, ma nel tempo è diventata la normalità. Il ruolo di Assessore richiede presenza, disponibilità e continuità sul territorio. Proprio per rispetto verso l’incarico, verso l’Amministrazione e soprattutto verso i cittadini, ritengo quindi corretto fare un passo indietro e lasciare spazio a una persona che possa dedicare a questo ruolo il tempo e l’attenzione che merita”.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami, i colleghi assessori e i consiglieri comunali ai quali resto fortemente legato oltre che dalla progettualità anche da una profonda sintonia umana, infine i dipendenti comunali che mi hanno supportato nell’espletamento dell’incarico, con una disponibilità ben superiore a quella prevista dal rispetto dei reciproci ruoli, sempre nell’esclusivo interesse del nostro Comune e dei nostri concittadini”.