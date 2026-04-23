Predappio, salta il convegno di Forza Nuova del 25 aprile: la struttura è inagibile

Manca solo l’ufficialità, ma il convegno previsto per sabato nel capannone dell’ex Caproni di Predappio dal titolo “La fine dell’antifascismo”, che tante polemiche ha sollevato non si farà. Il Comitato pubblico per l’ordine e la sicurezza, riunitosi in mattinata avrebbe accertato carenze dal punto di vista della agibilità della struttura, bloccando l’evento organizzato da Forza Nuova e organizzazioni di estrema destra che avrebbe visto la presenza del segretario nazionale Roberto Fiore con gli interventi fra gli altri di Nick Griffin, già presidente del Partito Nazionale Britannico ed ex europarlamentare, condannato 30 anni fa per incitamento all’odio razziale e di Ioannis Zografos, avvocato di Alba Dorata.