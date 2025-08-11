Predappio, pugni e graffi ai Carabinieri durante un controllo: 32enne arrestato

Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Stazione di Predappio, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 32 anni, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Meldola, con la quale una persona riferiva della presenza, lungo una via del centro abitato, di un giovane che procedeva con andatura incerta ed equilibrio precario, creando potenziale pericolo per la circolazione e disagio agli utenti della strada.

Giunti sul posto, i militari individuavano il 32enne e procedevano al controllo, accertando che lo straniero si trovava in posizione irregolare sul territorio nazionale. Nel corso delle verifiche, l’uomo, improvvisamente e senza preavviso, tentava di darsi alla fuga. Inseguito e raggiunto poco dopo, opponeva attiva resistenza, tentando di sottrarsi al controllo e colpendo i militari con pugni e graffi. L’azione veniva contenuta grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che consentiva di immobilizzare l’uomo e condurlo in caserma. Ultimate le formalità di rito, veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Meldola, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Nella mattinata successiva, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicazione di misure cautelari.