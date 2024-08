Predappio, oltre 200 persone per scoprire gli scavi termali di Fiumana VIDEO

Più di 200 persone hanno partecipato all’escursione sugli scavi di Fiumana condotta dal direttore Riccardo Villicich dell’Università di Parma. Nel sito di Ca’ di Mezzo a Fiumana i tanti partecipanti sono stati divisi in gruppi per poter osservare ed ascoltare meglio le informazioni sull’attuale campagna di scavo che si è incentrata sul complesso termale della villa tardo antica. «Abbiamo riscontrato presenze non solo di abitanti di Predappio ma anche di appassionati di archeologia provenienti da altre località e questo aspetto rappresenta una soddisfazione per l’importanza che il sito di Fiumana ha raggiunto» afferma il sindaco Roberto Canali. Proprio sull’area degli scavi di Ca’ di Mezzo sono in corso valutazioni congiunte da parte del Comune di Predappio insieme alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti. «Stiamo valutando la possibilità di acquisire il terreno – aggiunge il sindaco Canali – perché attualmente abbiamo un contratto di durata triennale con il proprietario del fondo ma al termine di ogni campagna gli scavi vanno ricoperti. Avere un sito di proprietà pubblica ci consentirebbe di gestire questa zona sempre più vasta in maniera migliore anche alla luce dell’importanza storico culturale in maniera nettamente migliore».