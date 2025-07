Predappio, nuovo medico di famiglia

Da venerdì 25 luglio, la dottoressa Viola Laghi cesserà la propria attività quale medico di medicina generale. Ringraziandola per l’attività prestata, l’Ausl Romagna informa che, a partire dal giorno 8 agosto, gli assistiti della dottoressa Laghi, senza dover effettuare la scelta di un nuovo medico, potranno rivolgersi direttamente al Dott. Arrigo Imbriani, che opererà presso la Casa della Comunità in via Trieste, 2, a Predappio, con gli stessi orari. Fino al giorno 8 agosto, gli assistiti della Laghi (che riceveranno anche una comunicazione tramite sms) potranno invece rivolgersi al gruppo di medici che operano già presso gli ambulatori della Casa della Comunità di Predappio Pertanto, chi intenderà mantenere il Dott. Arrigo Imbriani come medico di famiglia, non dovrà fare nulla. Chi, invece, vorrà scegliere un altro medico potrà: - utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico ( www.fascicolo-sanitario.it ) - inviare all’indirizzo di posta elettronica sportelloonline.fo@auslromagna.it il modulo di scelta, scaricabile nella sezione allegati del sito internet aziendale (link https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente - rivolgersi direttamente allo sportello unico Cup.