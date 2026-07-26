Predappio. Nascita del Duce, presenze ai minimi: in 120 al cimitero, quattro identificati per il saluto romano VIDEO

Presenze ai minimi storici a Predappio per la 143ª commemorazione della nascita di Benito Mussolini. Davanti al cimitero di San Cassiano si sono radunate appena 120 persone, mentre il corteo principale è stato annullato per la scarsa affluenza, lasciando spazio solo a un breve tragitto di ventun partecipanti organizzato da Arditi e Continuità Ideale.

Durante la cerimonia, la pronipote Orsola Mussolini ha ricordato come il bisnonno preferisse trascorrere il compleanno in famiglia, mentre la sorella Vittoria ha letto la preghiera del legionario. Nonostante l’invito degli organizzatori a evitare nostalgismi, al momento del “presente” quattro persone hanno fatto il saluto romano e sono state subito identificate dalle forze dell’ordine. Più defilata la presenza di Forza Nuova, che ha tenuto aperta la propria sede senza sfilare. A seguire la messa nell’abbazia ci hanno pensato invece le nipoti Silvia ed Edda, prima del tradizionale pranzo romagnolo che ha fatto registrare il tutto esaurito.

L’evento ha comportato come sempre un dispiegamento di forze e costi per l’amministrazione locale, come sottolineato dal sindaco Roberto Canali, impegnato nel gestire la viabilità e la sicurezza in una giornata che continua a richiedere risorse all’intera comunità.