Predappio. La Fontana dell’Uva torna al suo originario splendore

Completato il restauro della Fontana dell’Uva in piazza Cavour, a Predappio Alta. La ditta Arte & Restauri di A. Guerrini ha terminato i lavori e la fontana è tornata al suo splendore originale, grazie a un lavoro meticoloso e attento ai dettagli.

In seguito ad approfondite indagini ispettive preliminari, finalizzate all’analisi dei fenomeni di degrado ed eseguite dall’architetto Giancarlo Gatta, progettista architettonico dell’intervento, la Fontana dell’Uva è stata ripulita, riparata e, dove necessario, sono stati sostituiti i componenti danneggiati. Grande attenzione è stata posta al ripristino dell’impianto di illuminazione e dell’impianto idraulico, portati a termine rispettivamente dalla ditta Antaridi e dalla ditta Energy Now.

«Il risultato – commenta il Sindaco Roberto Canali – è una fontana che non solo funziona perfettamente, ma che rappresenta anche un vero e proprio gioiello artistico e architettonico, pronto per essere ammirato da cittadini e turisti. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì che, dopo aver finanziato la progettazione, ha contribuito con 30.000 euro alla realizzazione di questo importante progetto di restauro, costato in tutto circa 40.000 euro».