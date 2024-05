Predappio, l’azienda agricola “La Pandolfa” premiata a Roma per la sostenibilità

L’Azienda Agricola La Pandolfa di Predappio, aderente a Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, è stata premiata per la propria attività vitivinicola in occasione della quarta edizione di AGRIcoltura100, il progetto di Reale Mutua e Confagricoltura volto a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile del Paese, tenutosi nei giorni scorsi a Roma, a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.

Nell’assegnare il riconoscimento è stato infatti misurato il livello di sostenibilità dell’impresa considerando il numero e l’intensità delle iniziative adottate all’interno di quattro aree: sostenibilità ambientale (E), sostenibilità sociale (S), gestione del rischio e delle relazioni nel territorio e nella filiera (G) e qualità dello sviluppo (D).

“Siamo davvero orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che attesta l’importante lavoro che svogliamo ogni giorno” commenta Marco Cirese, proprietario dell’Azienda Agricola La Pandolfa. “La nostra è infatti un’azienda agricola che da generazioni è sempre stata attenta alla sostenibilità ambientale, grazie a strumenti innovativi. Dopo aver acquistato la Tenuta nel 1941 il mio bis-nonno ha capito subito l’importanza dell’acqua, dando avvio negli anni ’50 ad una sua regimentazione, facendola convogliare in un bacino idrico a fondovalle. Quando nel 2008 ho iniziato a seguire in prima persona l’azienda, abbiamo deciso di dare vita ad una nuova fase, una sorta di spin-off chiamato appunto “Noelia Ricci”, un progetto di valorizzazione dei vitigni autoctoni e del territorio di Predappio, con protagonista sempre la salvaguardia dell’acqua visto il cambiamento climatico in atto che stiamo vivendo”.