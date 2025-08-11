Predappio, incidente: tremendo schianto con il furgone contro un albero, 52enne gravissimo

Si schianta contro un albero con il furgone, 52enne ricoverato in gravissime condizioni. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso le 23 ieri, domenica 10 agosto, a Predappio in via della libertà per un incidente stradale in cui un furgone che ha impattato frontalmente contro un albero. I soccorritori intervenuti hanno soccorso le tre persone coinvolte liberando il 52enne, incastrato nelle lamiere, che veniva affidato al personale sanitario e trasportata in ospedale in elicottero al Bufalini di Cesena. I soccorritori mettevano successivamente in sicurezza lo scenario.