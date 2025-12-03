Predappio, incidente: si schianta contro un albero, grave 29enne

Un grave incidente stradale alle 7 di questa mattina, con un 29enne trasportato in gravi condizioni in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento, il 29enne ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi violentemente contro un albero. Teatro del sinistro la Strada Provinciale del Rabbi, nel comune di Predappio. Una squadra di Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura coinvolta nel sinistro. Sul posto erano presenti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.