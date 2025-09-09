Predappio, incidente: schianto contro il muretto di una casa nella notte, in tre all’ospedale

Un pauroso incidente nella notte a Predappio. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso le 2.30 in via Lucchina per un incidente stradale in cui l’autista di un veicolo elettrico perdeva il controllo ed impattava frontalmente contro il muretto di un’abitazione.

I Vigili del fuoco intervenuti, vista l’importante dinamica, mettevano in sicurezza il veicolo seguendo la relativa scheda di sicurezza, una guida rapida fornita dalle case automobilistiche, verificavano l’integrità del pacco batterie e garantivano la sicurezza dello scenario.

I quattro occupanti usciti autonomamente dall’abitacolo, sono stati presi in cura dal personale sanitario presente e tre sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale.