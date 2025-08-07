Predappio, incidente: l’auto si ribalta nel fosso dopo uno scontro a Fiumana

Alle 7.45 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Forlì è intervenuta a Fiumana, nel comune di Predappio, lungo la Strada Provinciale 3 del Rabbi, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una delle quali ribaltata in un fosso a bordo carreggiata. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto al soccorso di tre persone, di cui una rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. Quest’ultima è stata estratta in sicurezza e affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso: fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto presenti anche Polizia Locale e Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.