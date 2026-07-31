Predappio, incendio ai contatori della palazzina: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, venerdì 31 luglio, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Forlì-Cesena sono intervenute a Predappio in via Piccinini per un incendio sviluppatosi all’interno di un locale tecnico posto al piano terra di una palazzina. Le fiamme hanno interessato i contatori presenti all’interno della struttura. Il personale intervenuto ha provveduto al completo spegnimento dell’incendio, all’evacuazione dei fumi e alla successiva messa in sicurezza dell’intera area interessata. Nel corso dell’intervento non si sono registrate persone coinvolte o ferite. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari di Romagna Soccorso e i Carabinieri per quanto di loro competenza.