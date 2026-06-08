Predappio, il Comitato anziani porta tutti al mare

Tutti al mare. Con le ferie estive ormai alle porte cresce il desiderio di socializzazione e di svago anche per la terza età, di cui si fa carico ancora una volta il Comitato Anziani che promuove il progetto “Un giorno al mare-Estate 2026”, con un’uscita settimanale a Cesenatico. «Con questo progetto – sottolinea Ester Celli, presidente del Comitato – vogliamo creare una concreta occasione di socializzazione per vincere il senso di solitudine che purtroppo è presente in molte persone anziane, specialmente d’estate. L’iniziativa, ormai di lungo corso, risponde all’intento di dare l’opportunità a chi non ha la possibilità di andare in vacanza o spostarsi con l’aiuto di trascorrere una giornata in compagnia, in una località marittima. Nel mese di agosto 2025, la nostra proposta ha avuto un alto numero di adesioni, registrando più di 60 partecipanti a uscita».

Intanto si parte con 11 uscite settimanali programmate da lunedì 15 giugno con destinazione Cesenatico al bagno Praia Brasil con possibilità di pranzo scegliendo il menu già in pullman. Per il trasporto, l’iniziativa si avvale della collaborazione di “Mancini Viaggi” di Galeata. Anche grazie a questa sinergia, il progetto raccoglie le adesioni delle persone interessate che abitano nel territorio di Galeata e di Forlì, dove il pullman farà sosta anche se le tariffe agevolate sono riservate ai soli residenti nel comune di Predappio. Gli orari e le fermate per la partenza sono i seguenti: San Zeno ore 7.30; Santa Marina ore 7.45; Tontola ore 7.40; San Savino ore 7.45; Predappio ore 8.00; Fiumana ore 8.10; San Martino in Strada ore 8.20. Per il rientro, la partenza da Cesenatico è fissata alle 17.30. Il costo dell’iniziativa, che include l’ombrellone e un lettino, è pari a 10 euro per i residenti di Predappio, per i non residenti, il costo del viaggio, dell’ombrellone e del lettino è pari a 22 euro. Per i bambini fino a 5 anni, l’uscita è gratuita, per i bambini fino a 7 anni residenti nel comune di Predappio, la tariffa è pari a 5 euro; per i bambini fino a 7 anni non residenti nel Comune di Predappio, 10 euro. Per prenotazioni, telefonare entro il giorno precedente ai numeri 335.8309616 (Fabrizio Mancini); 328.1075316 (Ester Celli).