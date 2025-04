Idrocarburi sul fiume Rabbi, Vigili del Fuoco in azione. Alle ore 19.30 di oggi, mercoledì 23 aprile, il personale del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuto a Predappio a seguito di una segnalazione per la presenza di idrocarburi nel fiume. Le squadre giunte sul posto hanno operato con l’ausilio anche di un gommone per posizionare del materiale assorbente per contenere le sostanze in acqua. Presenti sul posto Carabinieri Forestali e personale di Arpae.