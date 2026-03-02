Predappio, i giovani dialogano con i sindaci di Forlì e Ravenna mercoledì 4 marzo

Mercoledì 4 marzo, alle 20:45, si svolgerà a Predappio il primo incontro del progetto “Creare Ponti” promosso dalla commissione cultura del vicariato del Rabbi e rivolto in particolare ai giovani. Protagonisti della serata, che verrà ospitata all’interno della chiesa parrocchiale di piazza Sant’Antonio, saranno i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini, e di Ravenna Alessandro Barattoni che si confronteranno con ragazze e ragazzi dai 16 ai 30 anni sul tema “Riscoprire la politica, insieme”.

L’incontro avrà una impronta colloquiale e di confronto aperto con al centro dell’attenzione il valore sociale della politica quello cioè che riguarda i rapporti tra istituzioni e persone, tra famiglie e comunità, tra le parole e i fatti. Questo è l’obiettivo degli organizzatori che hanno preso l’ispirazione dalle parole di Papa Leone: “Aiutateci a costruire ponti, con il dialogo e con l’incontro”. Partendo da questo indirizzo, i giovani del territorio hanno individuato alcuni argomenti da approfondire a cominciare dal rapporto con la politica che vedono spesso eccessivamente legata alle strategie del consenso anziché ad affrontare le questioni: da qui la richiesta ai sindaci di condividere con loro le esperienze personali e di governo dei territori. Dopo una breve presentazione, la serata inizierà con alcune domande condivise nell’ambito dei gruppi scout dell’Agesci e dell’Azione Cattolica per poi lasciare la parola ai presenti per domande e riflessioni. La commissione cultura ha sentito il bisogno di creare occasioni concrete per rimettere al centro il valore dell’ascolto, del confronto rispettoso, della relazione tra persone diverse per età, esperienze, ruoli sociali e visioni del mondo. Non per eliminare le differenze, ma per imparare a viverle come una ricchezza. Il progetto ha ricevuto il patrocinio della diocesi di Forlì-Bertinoro e come secondo appuntamento in programma, in calendario giovedì 12 marzo, accenderà i riflettori sul rapporto tra fede e social con la partecipazione di don Cosimo Schena. Infine giovedì 11 giugno l’interlocutore sarà monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, ed affronterà il tema “Protagonisti del rinnovamento”. La partecipazione è libera, avrà i giovani come protagonisti del confronto ma sarà aperta a tutti i cittadini.