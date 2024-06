Predappio, ecco la giunta: la novità è Veronica Bevacqua

Dopo le elezioni amministrative dello scorso 8 e 9 giugno, che hanno riconfermato come primo cittadino di Predappio Roberto Canali (supportato dalla lista “Uniti per Predappio”) con il 71,7% dei voti, prende forma la nuova squadra che affiancherà il sindaco per il prossimi 5 anni. Nel segno della continuità, è stata definita la nuova Giunta comunale e le rispettive deleghe assegnate a ciascun assessore.

Tre riconferme caratterizzeranno il gruppo di lavoro di Roberto Canali, a partire dal vicesindaco Luca Lambruschi, al quale sono state assegnate le deleghe alla Pubblica istruzione, Welfare e Sociale. Farà nuovamente parte della Giunta comunale di Predappio anche Lorenzo Lotti, assessore con delega alle Associazioni ed eventi, Sport, Comunicazione e Protezione Civile. Ultima riconferma è quella di Carla Ravaglia, alla quale sono state assegnate le deleghe alle Attività produttive, Politiche giovanili e gemellaggi, Patrimonio e Servizi ambientali. Il nuovo ingresso in Giunta è invece rappresentato dall’avvocato Veronica Bevacqua, che sarà assessore alla Promozione turistica del territorio, Cultura e Pari opportunità.