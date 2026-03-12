Predappio, ecco il giovanissimo Luca Ulivi, un assessore di 20 anni: “Ho sempre cercato di essere un cittadino attivo”

La Giunta di Predappio ha un nuovo giovanissimo assessore di 20 anni. Il sindaco Canali ha infatti nominato Luca Ulivi, che prende il posto del dimissionario Lorenzo Lotti. Il primo cittadino ha disposto una minima ridistribuzione delle deleghe, con l’obiettivo di garantire il miglior proseguimento dell’azione amministrativa fin qui svolta.

Ulivi, attualmente consigliere comunale, assumerà le deleghe di Sport, Eventi, Politiche giovanili (già in capo all’assessore Carla Ravaglia), Protezione civile e Comunicazione. L’Assessore Ravaglia manterrà le Attività produttive, Gemellaggi, Patrimonio, Servizi ambientali e si occuperà delle Associazioni (in precedenza affidate a Lotti).

“Siamo felici – dichiara il sindaco, Roberto Canali – di accogliere il nuovo assessore, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro. La scelta di un profilo giovane è finalizzata a portare nuova energia, disponibilità e nuovi punti di vista. La nomina assume un valore che va oltre il semplice avvicendamento amministrativo: il coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica. Siamo certi che Ulivi metterà lo stesso impegno del suo predecessore e porterà una ventata di novità in un ambito importante per l’intera collettività”.

Luca Ulivi, 20 anni, studente al secondo anno di Scienze Internazionali e Diplomatiche al Campus di Forlì, diplomato all’ITTS “G. Marconi” di Forlì, ha accompagnato lo studio a diversi lavori temporanei. Vive a Predappio ed è stato eletto consigliere comunale all’età di 18 anni, alle amministrative del 2024, nella lista “Uniti per Predappio”. È stato membro della Consulta Giovani del Comune, che ora seguirà come assessore.

“Per Predappio – afferma Ulivi – ho sempre cercato di essere un cittadino attivo: assieme ad altri ragazzi abbiamo portato l’evento Octoberfest a San Savino, sono uno scout e un donatore di sangue, cerco sempre di aiutare come volontario per eventi come Viale Pescaccia, la Mototagliatella e il Carnevale. Ho vissuto anche un periodo di Erasmus in Spagna; tra gli hobby che coltivo ho la lettura, il cinema e la musica, ma non nascondo che la montagna, sia d’estate che d’inverno, rimanga il mio preferito”.