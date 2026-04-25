Predappio, domenica raduno dei nostalgici del duce

In un clima di polemiche e rinnovate tensioni, Predappio si appresta a vivere domenica il primo dei tre appuntamenti annuali che richiamano frotte di nostalgici, l’86° anniversario della morte di Benito Mussolini, avvenuta a Giulino di Mezzegra il 28 aprile 1945. Il programma stilato dalle pronipoti Orsola e Vittoria Mussolini prevede come al solito il ritrovo in piazza Sant’Antonio alle 10.30 da cui si dipanerà il corteo verso il cimitero di San Cassiano. La seconda fase definita come “il momento del ricordo” si svolgerà davanti all’ingresso in un clima di raccoglimento con la recita delle preghiere di rito. Quindi prenderà la parola la pronipote Orsola per un discorso commemorativo al termine del quale verrà osservato un minuto di silenzio, poi il corteo entrerà nel cimitero dirigendosi verso la cripta per rendere omaggio al duce. In questa occasione sarà importante verificare ancora una volta se nonostante l’invito, di portare solo la mano al petto senza effettuare il saluto romano, durante il presente, ci sarà una frangia di nostalgici pronti a disobbedire. Nello scorso ottobre in occasione della marcia su Roma furono una trentina gli individuati dalla polizia che non rispettarono l’invito. L’altro aspetto riguarda Forza Nuova che aveva indetto per oggi nel capannone dell’ex Caproni un convegno (previsti non oltre 150 partecipanti) dal titolo “la fine dell’antifascismo” alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore con gli interventi fra gli altri di Nick Griffin, già presidente del Partito Nazionale Britannico ed ex europarlamentare, condannato 30 anni fa per incitamento all’odio razziale e di Ioannis Zografos, avvocato di Alba Dorata. Il convegno è stato però bloccato dalla Prefettura per mancanza di agibilità del capannone ex arte degli stabilimenti Caproni, dove avrebbe dovuto svolgersi. Imponente oggi già oggi lo schieramento delle forze dell’ordine perchè qualcuno ha già fatto sapere che in quel capannone vorrà arrivarci. Proprio i militanti di Forza Nuova hanno confermato che domani si uniranno alle pronipoti di Mussolini per la commemorazione al cimitero e la cripta.