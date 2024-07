Predappio, domenica l’anniversario di Mussolini

La sentenza della Cassazione (seppure a Sezioni Unite) non sembra aver sgombrato il campo sull’utilizzo del saluto romano anche durante le commemorazioni. Quindi domenica a Predappio, in occasione del 141° anniversario della nascita di Benito Mussolini, nella prima manifestazione pubblica dopo i pronunciamenti della Cassazione le disposizioni restano immutate perché la linea è quella di mantenere un atteggiamento prudente.

«Chi fa il gesto del saluto potrebbe essere segnalato quindi per quanto ci riguarda – racconta Angela Di Marcello, che cura l’organizzazione – il presente sarà chiamato solo all’interno della cripta al termine della manifestazione».

Si tratta della ricorrenza che, complice il caldo torrido, è la meno partecipata delle tre che si tengono annualmente e per quello che riguarda lo svolgimento della manifestazione è tutto confermato con il corteo che partirà come di consueto alle 10.30 da piazza Sant’Antonio per arrivare verso le 11 davanti al Cimitero di San Cassiano.