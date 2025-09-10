Predappio: domenica 14 settembre la festa per i 50 anni dell’Avis

Insieme alla ricorrenza del centenario della fondazione del paese, nel 2025 Predappio celebra anche un altro importante traguardo: il 50° anniversario della propria Avis Comunale. La sezione locale dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue si prepara a festeggiare i 50 anni della fondazione con un’edizione speciale della tradizionale “Festa del donatore”, in programma domenica 14 settembre 2025. La manifestazione, inclusa nel palinsesto di eventi “Predappio vive l’estate”, gode del patrocinio del Comune di Predappio.

Per celebrare al meglio la ricorrenza, “abbiamo voluto dare un’impronta gioiosa a questo anniversario”, spiega Michela Picchi. Si parte approfondendo la conoscenza del territorio con la visita guidata alla cittadina offerta da Predappio Liberty, con partenza da Piazza Sant’Antonio alle ore 10.30. Segue, alle 11.00, la Messa celebrata nella chiesa di Sant’Antonio e, alle 12.30, l’apertura dello stand gastronomico per pranzo, in Piazza Garibaldi, con una proposta che valorizza i piatti della tradizione.

Il pomeriggio prosegue alle 15.00 con il torneo di maraffone e l’apertura dello spazio giochi, a cura del Laboratorio Marcone. Si va poi verso l’evento più spettacolare della festa, ovvero la salita controllata in mongolfiera, presso Piazzale Isonzo, dalle 17.30 alle 19.30. Per partecipare all’esperienza, il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 6 anni. Il ticket include anche una consumazione allo stand gastronomico di Avis Predappio, che tornerà operativo per la cena alle ore 18.30. La festa si conclude con tutta l’energia del concerto “La grande notte del Rock ‘n’ Roll” con la musica di Luca Guaraldi & Band, a partire dalle ore 20.30.

Per informazioni e prenotazioni alla visita guidata, al torneo di maraffone e alla salita in mongolfiera: 349.5162048 (solo WhatsApp).