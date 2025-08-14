Predappio, conclusi i lavori all’alveo del Rabbi a Trivella

Si sono conclusi in località Trivella, nel comune di Predappio, i lavori di consolidamento della parete franata dopo il crollo del muro nell’alveo del torrente Rabbi. A seguito dell’erosione attivata dalle piene del maggio 2023 e dalle successive abbondanti piogge cadute nel comune romagnolo, l’acqua del torrente aveva scalzato e ribaltato il muro alla base della scarpata e gravemente danneggiato la parete “krainer”, un muro in legno e pietrame.

Dopo aver riprofilato la sezione fluviale, si è proceduto alla ricostruzione della difesa di sponda in massi ciclopici e a realizzare la sovrastante parete krainer. Il versante in erosione è stato protetto con una rete metallica accorpata a biostuoia e ancorata al substrato roccioso con chiodature.

L’intervento, finanziato con 450mila euro dall’ordinanza 8/2023 del Commissario straordinario, è stato progettato e seguito dai tecnici dell’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.