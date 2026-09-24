Predappio, coltivava marijuana e tra le armi detenute abusivamente c’era pure una sciabola: 55enne ai domiciliari

Nel pomeriggio del 22 settembre scorso, a Predappio, i Carabinieri insieme ai colleghi del Nucleo Forestale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 55enne del luogo, già noto per analoghi fatti, per “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” nonché “detenzione abusiva di armi e munizioni”.

L’operazione è scaturita nel corso di un controlli dove i Carabinieri hanno individuato e sequestrato 6 alte piante di marijuana, in coltivazione nel terreno. Ulteriori perquisizioni hanno permesso di scoprire diverse sostanze stupefacenti e materiale illecito, tra cui una settantina di grammi di hashish (suddivisi in vari involucri); una cinquantina di grammi di marijuana, già pronta al consumo e ripartita in alcuni contenitori; una bevanda (contenuta in una bottiglia da un litro) con alcol e marijuana; due bilancini di precisione e tre bisturi (utilizzati per la suddivisione delle dosi).

Sono state inoltre trovate armi e munizioni detenute illecitamente, tra le quali una sciabola; 100 munizioni di vario calibro, una scatola di inneschi nonché un contenitore di pallini in piombo, per un peso di oltre 1,2 chilogrammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza presso il Tribunale di Forlì, tenutasi nella mattinata successiva, durante la quale il Giudice ha convalidato l’arresto.