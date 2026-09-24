Predappio, coltivava marijuana e tra le armi detenute abusivamente c’era pure una sciabola: 55enne ai domiciliari

Predappio
  • 24 settembre 2026
Predappio, coltivava marijuana e tra le armi detenute abusivamente c’era pure una sciabola: 55enne ai domiciliari

Nel pomeriggio del 22 settembre scorso, a Predappio, i Carabinieri insieme ai colleghi del Nucleo Forestale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 55enne del luogo, già noto per analoghi fatti, per “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” nonché “detenzione abusiva di armi e munizioni”.

L’operazione è scaturita nel corso di un controlli dove i Carabinieri hanno individuato e sequestrato 6 alte piante di marijuana, in coltivazione nel terreno. Ulteriori perquisizioni hanno permesso di scoprire diverse sostanze stupefacenti e materiale illecito, tra cui una settantina di grammi di hashish (suddivisi in vari involucri); una cinquantina di grammi di marijuana, già pronta al consumo e ripartita in alcuni contenitori; una bevanda (contenuta in una bottiglia da un litro) con alcol e marijuana; due bilancini di precisione e tre bisturi (utilizzati per la suddivisione delle dosi).

Sono state inoltre trovate armi e munizioni detenute illecitamente, tra le quali una sciabola; 100 munizioni di vario calibro, una scatola di inneschi nonché un contenitore di pallini in piombo, per un peso di oltre 1,2 chilogrammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza presso il Tribunale di Forlì, tenutasi nella mattinata successiva, durante la quale il Giudice ha convalidato l’arresto.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui