Predappio, cittadinanza onoraria al generale Wladislaw Albert Anders

Suona come una presa di distanza dalle manifestazioni dei nostalgici la decisione del sindaco del Comune di Predappio, Roberto Canali, di conferire lunedì 28 ottobre con una solenne seduta del consiglio comunale, la cittadinanza onoraria alla memoria del generale Wladislaw Albert Anders, generale polacco che guidò il secondo Corpo d’armata polacco durante la vittoriosa battaglia di Cassino e nella liberazione del porto di Ancona. «Dall’autunno 1944 – si legge nella delibera della giunta comunale – combatté sulla linea gotica penetrando in Romagna attraverso l’Appennino forlivese, liberando vallate fino a prendere Predappio località simbolicamente importante in quanto luogo di nascita di Benito Mussolini». L’onorificenza in occasione degli 80 anni dalla liberazione di Predappio consiste in una pergamena e sarà attribuita durante una seduta solenne del consiglio comunale alla presenza della figlia Anna Maria Anders, 74enne presidente della fondazione intitolata al padre, nominata anche ambasciatrice della Polonia in Italia.