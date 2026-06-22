Predappio. Chiude per lavori l’ufficio postale

Dal 23 giugno l’ufficio postale di Predappio chiuderà per lavori infrastrutturali. Durante il periodo di chiusura i clienti potranno rivolgersi all’ufficio di San Martino in Strada, in via dell’Appennino 500, dove sarà possibile effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate.
L’ufficio di San Martino in Strada è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
La riapertura dell’ufficio di Predappio è prevista per il 1° agosto, salvo imprevisti.