Predappio, caserma dei Carabinieri: i militari restano, si cercano soluzioni

I carabinieri resteranno nella caserma “Bonsignore”. E’ quanto emerso da un vertice ieri a Bologna tra il generale di brigata Massimo Zuccher, comandante della legione Carabinieri Emilia-Romagna e il sindaco di Predappio, Roberto Canali. Come anticipato dal Corriere Romagna lunedì scorso, si era creato allarme nella città della Val Rabbi per la possibile chiusura temporanea della caserma, che necessita di importanti lavori per la messa in sicurezza. C’è un progetto da 1 milione di euro il cui finanziamento deve essere ancora stanziato. Per questo in Comune era arrivata nei giorni scorsi la richiesta di uno spazio alternativo nel caso i carabinieri (tre o quattro le unità che compongono il personale di Predappio) si fossero dovuti trasferire, lasciando solo un ufficio aperto per il pubblico nella città della Val Rabbi. Decisivo sarà il sopralluogo di martedì prossimo dei tecnici di Provveditorato opere pubbliche e Demanio che dovrà stabilire se saranno compatibili la presenza di un cantiere e la normale attività di una caserma. La notizia della possibile chiusura, nel paese che ha dato i natali a Benito Mussolini, ha fatto storcere il naso a molti. Ieri l’incontro tra il generale Zuccher e il sindaco Canali. «Abbiamo verificato la volontà dell’Arma di mantenere il presidio dei Carabinieri sul territorio di Predappio e, a tal fine, si sono esaminate differenti possibili situazioni che garantiscono sia la sicurezza del personale che la presenza del presidio dell’Arma nel comune di Predappio – ha detto al termine dell’incontro il sindaco Canali –. Siamo stati quindi rassicurati di questa volontà che ci consente, in tempi ragionevoli di costruire, anche in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture, una soluzione adeguata. Siamo in attesa di un sopralluogo che verrà fatto martedì. L’intenzione è trovare una sistemazione all’interno della caserma, nell’ala dove si è già intervenuti. Per noi è importante: anche solo la presenza, dal punto di vista psicologico, è importante. E’ una risposta che siamo riusciti a dare subito per sedare tutti i dubbi».