Predappio, addio a Luigi Cignani, fu calciatore in Serie A

Dalla serie A fino alla D, Pier Luigi Cignani, calciatore predappiese scomparso a 84 anni, ha militato in 12 squadre dopo aver iniziato nel 1954 con la maglia della Masotti Ebro di Predappio in prima divisione. Dopo un campionato con l’Edelweiss (1955/56) Cignani, centrocampista offensivo dai piedi buoni, è partito verso mete più ambiziose, cinque anni con il Modena in serie B, poi alla Simmenthal Monza. A gennaio 1962 è sceso dalla serie D con il Piacenza ma già nell’anno successivo esordiva in A con la maglia del Palermo. Poi di nuovo B con Lazio, Triestina e tanta serie C a Grosseto. Nel 1955/56 con la Salernitana fu determinante con 33 presenze e 2 gol nella vittoria in campionato di B insieme ad un Pierino Prati a inizio carriera. L’anno dopo ripartì dalla terza serie con la Ternana, Chieti e Jesi. Tornato a Predappio in Promozione fu giocatore-allenatore poi tecnico a Santa Sofia, Gambettola, Faenza, Comacchio, Meldola e Atletico Bidente. I funerali si sono svolti lunedì in forma privata, Cignani che lascia le figlie Giorgia e Veronica.