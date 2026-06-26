Incendio di Predappio, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona VIDEO

Incendio di Predappio Alta, area messa in sicurezza dopo ore e ore di lavoro. Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri, 25 giugno 2026, nel territorio di Predappio Alta. Il personale del Comando di Forlì-Cesena è stato attivato d’urgenza a causa di un incendio che ha interessato un’area di vegetazione. Le squadre giunte sul posto hanno lavorato in modo continuativo per contenere il rogo, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Una volta domato il fronte principale, i Vigili del Fuoco hanno proseguito le operazioni affrontando la delicata fase della bonifica, che si è conclusa durante la notte. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la zona. L’area colpita dalle fiamme ammonta a 6 ettari complessivi.